TFF Hukuk Müşavirliği, Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Vincent Aboubakar, akredite olmadığı halde Alanyaspor galibiyetinin ardından saha içine girerek arkadaşlarını tebrik etmişti.

TFF'den yapılaan açıklama;

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta

belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi...

4- Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluşsaha içi görevlisi(1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.