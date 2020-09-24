SON DAKİKA | Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi.

24 Eylül 2020, Perşembe 00:55 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta forvet transferi çözülüyor.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı Yönetim, Kamrunlu golcü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.

Bonservisi yok

Bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Aboubakar'ı detaylı sağlık kontrolünden geçirecek.Aboubakar, sağlık testinden başarı ile geçerse 1+1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık 1.5 milyon euro alacak olan golcü oyuncu performasa göre de bonus kazanacak. Beşiktaş'ın, ABoubakar'ın sakatlanması halinde tek taraflı sözleşme feshetme hakkı olacak.

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