, Beşiktaş son dakika haberi... Siyah Beyazlı ekibin 2020/21 sezonu başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, yuvadan uçuyor. Çifte kupalı sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan Kamerunlu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

29 resmi maçta 16 gole imza atan ve Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan golcü futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Kamerunlu golcünün sözleşmesinde “30 maçta oynarsa sözleşmesi uzar” maddesi olduğu iddia edilmiş ve tecrübeli forvet sakatlığı nedeniyle 29 maçta kalmıştı.

Fahad Al-Saif ateşi yaktı

Al Nassr yöneticisi Fahad Al-Saif, 29 yaşındaki forvetin bir karesini kişisel Twitter hesabından paylaştı ve kulüp renkleri olan Sarı Lacivert kalpler koydu. Al-Saif'in eklediği 'Zafer' notu ise transferin kısa süre içerisinde resmen biteceği şeklinde yorumlandı.

Al Nassr resmen açıkladı!

Fahad Al-Saif'in paylaşımının ardından Al Nassr transferi resmen açıkladı, golcü oyuncu 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Aboubakar'ın yeni takımında yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı iddia edildi.

Akşam saatlerinde tecrübeli forvetin FIFA’ya bağlı sağlık merkezinde kontrollerden geçtiği görülen Aboubakar için Al Nassr resmi Twitter hesabından Aboubakar’ın takıma katıldığına dair video paylaşıldı.

Al Nassr Kulübü, Aboubakar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Talisca ile yeniden takım arkadaşı

Suudi basını geçtiğimiz günlerde Al Nassr’ın Aboubakar'a cazip bir teklifle gittiğini duyurmuştu. Son olarak eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’yı renklerine bağlayan Al Nassr’da Kraliyet ailesinden Prens Halid bin Fahd’ın kulübün 65 milyon Euro tutarındaki borcunu kapattığı ve transfer için kolları sıvadığı da kaydedildi. Talisca transferine sponsor olan Prens Fahd’ın yeni hedefinin Aboubakar olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro garanti ücret istedi

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar'a Beşiktaş'ın yıllık 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif edildiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuya yapılan teklifin süresinin ise 1 yıllık olduğu aktarıldı. Yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret isteyen yıldız forvet ise bu öneriyi kabul etmedi.

Aboubakar, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 16 gol atıp 5 asist yaptı.



