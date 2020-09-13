Beşiktaş'ta forvet transferi adına çalışmalar sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Carlos Bacca'ydı. İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal'in formasını giyen golcü oyuncunun Beşiktaş'a transferini kolaylaştıracak önemli bir iddia gündeme geldi. La Razon'un haberine göre Villarreal, forvet hattına Pervis Estupinan'ı dahil etmeye hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi sonrası ise Bacca'nın Beşiktaş'a gidebileceği aktarıldı.

Estupinan ile anlaşmaya varan Villarreal'in mevcut hücum hattında Bacca'nın forma şansı bulması zor olarak görülüyor. Unai Emery'nin yeni sezon planlarında yer almayan Bacca için en muhtemel adres olarak Beşiktaş gösterilmekte. Kolombiyalı golcü, Çin'den aldığı teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddetmişti.

Avrupa'da birçok önemli takımda forma giyen Bacca, özellikle Sevilla'da sergilediği performans ile dikkatleri çektikten sonra 2015'te 33.3 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Milan'a transfer olmuştu. 2018'de Milan'dan 7 milyon Euro bonservisle Villarreal'e gelen 34 yaşındaki forvet, Kolombiya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar çıktığı 52 maçta 16 gol atmayı başarmıştı.