Fenerbahçe kulübü, golcü oyuncu Vedat Muriç'in transferi için Serie A ekibi Lazio ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Fenerbahçe'nin bu transferin tamamlanmasının ardından yapacağı Bankalar Birliği anlaşması ile birlikte harcama limiti sorununu çözüp yeni transferlerinin lisansını çıkartmayı ve takıma takviye yapmayı planlıyor.