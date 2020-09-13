Son dakika haberi... Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya imza atmak adına Roma'ya giden Vedat Muriç'in transferi İtalyan ekibi tarafından duyuruldu. 14:20 sularında uçağı Ciampino Havalananı'na inen Muriç, yeni takımının atkısıyla ilk pozunu verdi. Lazio'nun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada Kosovalı oyuncunun, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı. Bu kontroller sonrası Muriç'in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.







