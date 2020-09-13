Fenerbahçe'de Muriç transferi sona eriyor. Golcü futbolcu İtalyan Kulübü Lazio'yla anlaşma yapmak üzere Roma'ya doğru yola çıktı. Türkiye'den ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kosovalı golcü, ilk kez Türkiye dışında bir yerde futbol oynayacağını söyleyerek sözlerine başladı ve devam etti:

Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım.

İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm.

MURİÇ'TEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim.

Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz.