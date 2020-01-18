Son dakika! Vedat Muriç bilinçli kart gördüyse yandı!

Son dakika haberi: Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan Max Kruse ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç oldu. Maç öncesi kart sınırında bulunan Muriç, 80. dakikada gördüğü sarı kartla, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Vedat Muriç şoku kısa sürdü

Fenerbahçe taraftarı zorlu Başakşehir maçında Muriç'in forma giyemeyecek olmasının ardından büyük bir üzüntü duyarken, 90+5'te ikinci sarı karttan oyun dışında kalan Kosovalı golcü, taraftarın yüreğine su serpti. Muriç, Gaziantep FK maçının uzatma anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce kupa maçında cezalı duruma düştü. Kosovalı forvet Başakşehir maçında sahada olabilecek.

Ersun Yanal istemiş olabilir iddiası

Kritik Başakşehir maçında Vedat Muriç'ten yoksun olmak istemeyen Ersun Yanal'ın Muriç'in ikinci sarı kartı görmesini istediği ve yıldız oyuncunun bilerek oyun dışı kaldığı iddia edildi.

Futbol Disiplin Talimatı ne diyor?

Futbol Disiplin Talimatı bilinçli kart gören futbolculara 2 maç ceza verilir diyor. Futbol Disiplin Talimatı 37. maddeye göre; “Müsabakalarda ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 maç men cezası verilir.”

Vedat Muriç bilinçli kart gördüyse ne olacak?

Vedat Muriç'in bilinçli kart gördüğü kararı verilirse, Vedat'ın cezası toplamda 3 maç (1+2) olacak. Vedat bu durumda kupadaki Kayserispor rövanşının yanı sıra ligdeki Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak.

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