SON DAKİKA! Vedat İnceefe’nin görevine son verildi

Ümit Milli Takımımız’ın 2018 yılından beri teknik direktörlüğünü yapan Vedat İnceefe ile yolların ayrıldığı bildirildi. 2014’te başına geçtiği U19 Milli Takımımız’da yaklaşık 4 yıl görev yaptıktan sonra Ümitler’in başına geçen İnceefe, ne yazık ki şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 3. Grup’ta yer alan Ay-Yıldızlılar’ın, 19 Kasım 2019’da Andorra’ya deplasmanda 2-0 yenildiği karşılaşma, moralleri bir hayli bozmuş ve kamuoyunda da büyük bir tepkinin yaşanmasına neden olmuştu.

Tek galibiyetimiz var

A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş’in de tribünden takip ettiği mücadele sonrasında İnceefe ile görüşüldüğü ve ayrılık kararının o dönemde alındığı belirtildi. 6 maç sonunda sadece Arnavutluk’u ilk maçında rakip sahada 2-1 yenebilen Milliler, sonrasında 1 beraberlik ve üst üste 4 maç kaybederek son sıraya demir atmıştı. Şu an için Ümitler’in yeni hocasının kim olacağı netleşmezken, grupta kalan 4 maçımızda takımın başında İncefe’nin yardımcılığını yapan Kerem Yavaş’ın olması bekleniyor.

Çağrı Davran