SON DAKİKA! Vedat İnceefe’nin görevine son verildi
2018’den beri Ümitler’in başında olan Vedat İnceefe’nin yakın zamanda görevine son verildiği öğrenildi. Tecrübeli hoca yönetiminde Ay-Yıldızlılar’ın son olarak Andorra’ya mağlup olması, bu kararda çok etkili oldu.
Ümit Milli Takımımız’ın 2018 yılından beri teknik direktörlüğünü yapan Vedat İnceefe ile yolların ayrıldığı bildirildi. 2014’te başına geçtiği U19 Milli Takımımız’da yaklaşık 4 yıl görev yaptıktan sonra Ümitler’in başına geçen İnceefe, ne yazık ki şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 3. Grup’ta yer alan Ay-Yıldızlılar’ın, 19 Kasım 2019’da Andorra’ya deplasmanda 2-0 yenildiği karşılaşma, moralleri bir hayli bozmuş ve kamuoyunda da büyük bir tepkinin yaşanmasına neden olmuştu.
Tek galibiyetimiz var
A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş’in de tribünden takip ettiği mücadele sonrasında İnceefe ile görüşüldüğü ve ayrılık kararının o dönemde alındığı belirtildi. 6 maç sonunda sadece Arnavutluk’u ilk maçında rakip sahada 2-1 yenebilen Milliler, sonrasında 1 beraberlik ve üst üste 4 maç kaybederek son sıraya demir atmıştı. Şu an için Ümitler’in yeni hocasının kim olacağı netleşmezken, grupta kalan 4 maçımızda takımın başında İncefe’nin yardımcılığını yapan Kerem Yavaş’ın olması bekleniyor.
Çağrı Davran