Son dakika gelişmesi: Yazarımız ve hakem hocamız Deniz Çoban, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de VAR'sız puan durumunu hazırladı. Hakem yorumcumuz Çoban'ın hazırladığı puan durumuna göre VAR kararlarının Süper Lig puan durumu üzerinde ne kadar etkin olduğu görülüyor.

VAR sistemi olmasaydı, liderlik koltuğuna Alanyaspor yerine Sivasspor oturacaktı. Son sırada ise Kayserispor yerine Ankaragücü olacaktı.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN