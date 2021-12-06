Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetlli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise " Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Bitlis, Ağrı ve çevre illerde hissedilen, paniğe neden olan deprem sonrası AFAD bir açıklama daha yaptı. AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığını belirtirken saha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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