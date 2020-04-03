Son dakika Van'da deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre yerin 13 kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 4.7 oldu. Ancak Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre deprem 4.9 şiddetinde gerçekleşti.

Sabaha karşı da deprem olmuştu!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi Bağdaşan beldesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Galatasaray açıklama yaptı!

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.





Son depremler...

2020.04.03 08:53:05 38.8712 43.6512 19.9 -.- 2.1 -.- KELLE-(VAN) İlksel 2020.04.03 08:50:34 38.8203 43.5677 5.0 -.- 2.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel 2020.04.03 08:47:59 38.8393 43.5283 5.0 -.- 2.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel 2020.04.03 08:44:23 38.8757 43.5005 5.0 -.- 4.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel 2020.04.03 08:03:55 39.0405 41.9623 7.5 -.- 2.5 -.- OKCULAR-BULANIK (MUS) İlksel 2020.04.03 07:54:37 37.9722 42.5332 6.1 -.- 2.2 -.- GULECLER-PERVARI (SIIRT) İlksel 2020.04.03 06:54:23 37.5987 26.7683 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.04.03 06:51:30 38.4512 27.7927 23.9 -.- 1.1 -.- KURUDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel 2020.04.03 06:17:22 38.3513 38.9163 6.2 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.03 06:15:35 38.9642 27.8507 10.1 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.03 06:02:08 38.9340 27.8970 9.1 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.03 05:53:44 39.0947 27.8113 7.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.03 05:37:05 38.3832 39.2182 9.2 -.- 0.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.03 04:44:44 38.3780 39.1120 7.8 -.- 1.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.03 04:43:21 38.4525 44.1317 11.3 -.- 2.0 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel 2020.04.03 04:42:28 38.4692 39.3793 17.6 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.03 04:39:25 38.8353 43.5333 5.0 -.- 3.2 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel 2020.04.03 04:34:37 39.0362 27.8508 3.2 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.03 04:28:41 37.8617 27.3015 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel 2020.04.03 04:24:32 38.5672 39.4197 10.2 -.- 1.4 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel 2020.04.03 04:04:13 38.4013 39.2295 3.7 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.03 03:58:00 40.8887 28.7700 10.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2020.04.03 03:43:36 38.9920 27.8230 9.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.03 03:02:57 34.6487 26.3078 14.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.03 02:51:14 35.0233 27.8482 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.03 02:28:20 40.7910 34.9302 8.8 -.- 2.3 -.- KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM) İlksel 2020.04.03 02:20:39 35.2347 27.8303 12.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.03 02:05:46 35.2065 27.8128 6.9 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.03 01:44:34 38.3073 38.9415 12.2 -.- 2.0 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.04.03 01:21:04 38.6737 43.0235 7.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel 2020.04.03 00:38:48 38.3478 39.1592 4.8 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.03 00:35:05 36.9637 27.3668 6.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.03 00:30:24 37.4727 36.0117 5.0 -.- 1.6 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.04.02 23:53:01 40.4890 32.9457 5.8 -.- 2.6 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel







