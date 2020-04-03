Son dakika | Van'da deprem oldu! Son depremler...

Son dakika haberi; Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise deprem 4.9 şiddetinde oldu.

03 Nisan 2020, Cuma 09:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Van'da deprem oldu! Son depremler...

Son dakika Van'da deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre yerin 13 kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 4.7 oldu. Ancak Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre deprem 4.9 şiddetinde gerçekleşti. 

Sabaha karşı da deprem olmuştu!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi Bağdaşan beldesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Galatasaray açıklama yaptı!

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.


Son depremler...

2020.04.03 08:53:05  38.8712   43.6512       19.9      -.-  2.1  -.-   KELLE-(VAN)                                       İlksel
2020.04.03 08:50:34  38.8203   43.5677        5.0      -.-  2.8  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2020.04.03 08:47:59  38.8393   43.5283        5.0      -.-  2.6  -.-   BAGDASAN-(VAN)                                    İlksel
2020.04.03 08:44:23  38.8757   43.5005        5.0      -.-  4.9  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel
2020.04.03 08:03:55  39.0405   41.9623        7.5      -.-  2.5  -.-   OKCULAR-BULANIK (MUS)                             İlksel
2020.04.03 07:54:37  37.9722   42.5332        6.1      -.-  2.2  -.-   GULECLER-PERVARI (SIIRT)                          İlksel
2020.04.03 06:54:23  37.5987   26.7683        8.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.04.03 06:51:30  38.4512   27.7927       23.9      -.-  1.1  -.-   KURUDERE-TURGUTLU (MANISA)                        İlksel
2020.04.03 06:17:22  38.3513   38.9163        6.2      -.-  1.4  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2020.04.03 06:15:35  38.9642   27.8507       10.1      -.-  2.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.04.03 06:02:08  38.9340   27.8970        9.1      -.-  1.6  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.04.03 05:53:44  39.0947   27.8113        7.0      -.-  2.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.03 05:37:05  38.3832   39.2182        9.2      -.-  0.7  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.03 04:44:44  38.3780   39.1120        7.8      -.-  1.5  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.03 04:43:21  38.4525   44.1317       11.3      -.-  2.0  -.-   ORENBURC-SARAY (VAN)                              İlksel
2020.04.03 04:42:28  38.4692   39.3793       17.6      -.-  1.0  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.04.03 04:39:25  38.8353   43.5333        5.0      -.-  3.2  3.2   BAGDASAN-(VAN)                                    İlksel
2020.04.03 04:34:37  39.0362   27.8508        3.2      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.03 04:28:41  37.8617   27.3015        5.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  İlksel
2020.04.03 04:24:32  38.5672   39.4197       10.2      -.-  1.4  -.-   KARASAZ-(ELAZIG)                                  İlksel
2020.04.03 04:04:13  38.4013   39.2295        3.7      -.-  0.6  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.03 03:58:00  40.8887   28.7700       10.6      -.-  1.5  -.-   AVCILAR (ISTANBUL)                                İlksel
2020.04.03 03:43:36  38.9920   27.8230        9.2      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.03 03:02:57  34.6487   26.3078       14.0      -.-  3.7  3.7   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.04.03 02:51:14  35.0233   27.8482        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.03 02:28:20  40.7910   34.9302        8.8      -.-  2.3  -.-   KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM)                      İlksel
2020.04.03 02:20:39  35.2347   27.8303       12.0      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.03 02:05:46  35.2065   27.8128        6.9      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.03 01:44:34  38.3073   38.9415       12.2      -.-  2.0  -.-   KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.04.03 01:21:04  38.6737   43.0235        7.8      -.-  2.2  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2020.04.03 00:38:48  38.3478   39.1592        4.8      -.-  1.0  -.-   CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.03 00:35:05  36.9637   27.3668        6.2      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.04.03 00:30:24  37.4727   36.0117        5.0      -.-  1.6  -.-   AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)                         İlksel
2020.04.02 23:53:01  40.4890   32.9457        5.8      -.-  2.6  -.-   ULUAGAC-CUBUK (ANKARA)                            İlksel



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