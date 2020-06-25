Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre Van Kargalı'da 5.1 şiddetinde deprem oldu. Depremen 5.0 KM derinlikte ve 13:03'te gerçekleştiği açıklandı. AFAD'a göre ise Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vali açıklama yaptı!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor."

Detaylar geliyor...







