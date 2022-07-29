Son dakika! Valerien Ismael Serdar Saatçı kararını verdi
Son dakika Beşiktaş haberi...Avusturya kampında oynanan Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar Saatçı, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Serdar Saatçı'nın durumu belli oldu.
Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti. Genç oyuncuyla görüşen başkan Ahmet Nur Çebi dün sponsorluk anlaşmasında, "Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm" dese de teknik direktör Valerien Ismael'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Kartal'ın hocası Serdar'ın kiralanmasını talep etti.