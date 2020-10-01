Beşiktaş, uzun süredir devam eden sağ bek arayışlarını Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sonlandırdı. Portekiz basını Sporting forması giyen Rosier'in Beşiktaş ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Fransız oyuncunun, İstanbul'a geldi.

Record'a göre Beşiktaş, oyuncuyu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katarken sezon sonunda Rosier'in bonservisinin %90'ına karşılık 7 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu olacak. Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro artı Mama Balde karşılığında Fransız ekibi Dijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier, teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almadığı için kadro dışı kalmıştı.







