VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak.