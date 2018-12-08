SON DAKİKA! VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak. 

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