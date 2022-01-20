Son dakika! Vagner Love resmen Midtjylland'a transfer oldu
Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giymiş olan Brezilyalı golcü Vagner Love'ın yeni adresi resmen açıklandı. Danimarka ekibi Midtjylland, 37 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig 'de daha önce Beşiktaş ve Alanyaspor formaları giyen Brezilyalı golcü Vagner Love'un yeni adresi belli oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Danimarka ekibi Midtjylland ile sözleşme imzaladı.
Kariyerinde 592 resmi maça çıkan Vagner Love, 279 gol ve 123 asistlik performansa imza attı. Süper Lig'de ülkemizde Beşiktaş ve Alanyaspor formasıyla tecrübeli futbolcu tam 60 maça çıkıp 39 gol, 6 asist yapmayı başarmıştı.
Kariyerinde Brezilya Milli Takımı'nın da formasını tam 25 kez giyen Vagner Love ülkesi adına 9 gol atmayı da başardı.