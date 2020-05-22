Utah Jazz'in efsane başantrenörü Jerry Sloan'un, 78 yaşında Parkinson hastalığı ve Lewy body demens rahatsızlıklarından kaynaklanan komplikasyonlar sonucunda bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği açıklandı.

Efsaneleştiği takımı Utah Jazz yaptığı açıklamada, "Jerry Sloan, sonsuza kadar Utah Jazz organizasyonunun bir parçası olacak. Ailesi, arkadaşları ve hayranları ile birlikte onun yasını tutuyoruz. Utah'ta başardıkları ve organizasyonumuza kazandırdığı özveri, sadakat ve azim için minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

1985-1988 yılları arasında asistan olarak çalıştığı Utah Jazz'de 1988-2011 yılları arasında başantrenör olarak görev yapan Sloan ile milli oyuncumuz Mehmet Okur da çalışma şansı elde etmişti.

Utah'ta geçirdiği 23 sezonluk başantrenörlük sürecinde 1809 maça çıkan Sloan, 1127 galibiyet almıştı. 96 da Play-Off galibiyeti elde eden efsane koçun toplam 1223 galibiyet sayısının sembolik olarak yer aldığı forma, kendisini onurlandırmak adına emekliye ayrılmıştı.

Sloan, 10 farklı sezonda en az 50 galibiyet alan lig tarihindeki 7 antrenörden biri konumundadır. Bir takım ile 1000 maç kazanan ilk koç olmayı da başarmıştır.