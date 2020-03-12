Koronavirüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? Milyonlarca üniversite öğrencisi merakla bunu bekliyor...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Büyükşehirlerde yüz binlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.