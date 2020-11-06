A Milli Takım'da Covid 19 şoku! Ay Yıldızlı ekibin sol beki Umut Meraş’ın Covid-19 testi 2.kez pozitif çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut’un bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek Meraş, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ CANER ERKİN'İ ÇAĞIRACAK MI?

Milli Takım sol bek rotasyonunda Hasan mevcutta Ali Kaldırım bulunurken Şenol Güneş'in açıklayacağı kadroya kimin katılacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Caner Erkin, aday kadro için adı geçen isimlerden biri. Bu konuda son kararı Şenol Güneş verecek.