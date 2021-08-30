SON DAKİKA! Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için hem kulübü hem de futbolcunun kendisiyle anlaştığını açıkladı. Buna açıklamaya göre milli futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, bonservis bedeli olarak Le Havre'a 1,5 milyon euro ödenecek.
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş transferini bitirdi.
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Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.instagram.com/p/CTMxy7Xopfn/