Son dakika transfer haberi... Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş transferini bitirdi.

Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



