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SON DAKİKA | Umut Bulut, Eyüpspor'da!

TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, transferde bombaları patlatmaya başladı. Uzun yıllardır Süper Lig'de başarıyla forma giyen tecrübeli golcü Umut Bulut, İstanbul ekibine transfer oldu.

18 Haziran 2021, Cuma 15:10 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Umut Bulut, Eyüpspor'da!

Misli.com 2. Lig'de rekor puanla şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, 1983 doğumlu tecrübeli golcü Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Süper Lig'de çok uzun yıllar başarıyla forma giyen ve en fazla maçta oynama rekoru kıran Umut Bulut, Eflatun-Sarılı Eyüpspor'a transfer oldu. 38 yaşındaki golcü, imza töreninde "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ankaragücü, Trabzonspor , Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunda ise Yeni Malatyaspor'da oynamıştı.

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