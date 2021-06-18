Misli.com 2. Lig'de rekor puanla şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, 1983 doğumlu tecrübeli golcü Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Süper Lig'de çok uzun yıllar başarıyla forma giyen ve en fazla maçta oynama rekoru kıran Umut Bulut, Eflatun-Sarılı Eyüpspor'a transfer oldu. 38 yaşındaki golcü, imza töreninde "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ankaragücü, Trabzonspor , Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunda ise Yeni Malatyaspor'da oynamıştı.