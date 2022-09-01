Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni adresi resmen Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip transferi resmen açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun gol kralı

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı.









Dün Trabzon'a gelen yeni transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim için çok özel, güzel bir gün. Gol kralı olarak geçen sene ligi bitirdim, bu sene de umarım ligi şampiyon bitireceğiz. 15-20 seviyelerinde de gol atmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Evimizdeki ilk maçı merakla bekliyorum."









Umut Bozok kadroda

Süper Lig’in 5’inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Trabzonspor’un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez yeni takımlarıyla birlikte kafileye katıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı’na gelen bordo mavili kafile saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul’a hareket etti.