SON DAKİKA! Ümraniyespor Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı istiyor
Türkiye'de transfer döneminin açılmasıyla birlikte transfer haberleri artmaya başladı. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için siyah beyazlı yönetim ile görüşmelere başladı.
Türkiye'de yaz dönemi transfer penceresi bugün itibariyle resmen açıldı. Kulüpler, yeni sezon öncesinde takımlarını güçlendirmeye yönelik hamleler yapmaya başladı.
Bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İstanbul ekibi, siyah beyazlıların genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş yönetimiyle görüşmelere başladı.
Geçen sezon Karius'un arkasında kalan ancak Alman kaleciyle yolların ayrılması sonrasında bu kez kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran 22 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'la 2019-2020 sezonda çıktığı 4 maçta 9 gol yedi.