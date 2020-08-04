Türkiye'de yaz dönemi transfer penceresi bugün itibariyle resmen açıldı. Kulüpler, yeni sezon öncesinde takımlarını güçlendirmeye yönelik hamleler yapmaya başladı.

Bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İstanbul ekibi, siyah beyazlıların genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş yönetimiyle görüşmelere başladı.

Geçen sezon Karius'un arkasında kalan ancak Alman kaleciyle yolların ayrılması sonrasında bu kez kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran 22 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'la 2019-2020 sezonda çıktığı 4 maçta 9 gol yedi.