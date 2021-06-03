Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.





EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ

Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.

Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.







