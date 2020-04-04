2010-2011 sezonundan bu yana sattığı oyunculardan toplam 953 milyon Euro’yu kasasına koyan Benfica, adeta Avrupa futbolunun fabrikası... Joao Felix’i geçen yaz tam 126 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e gönderen Portekiz ekibinin kadrosu, artık dev ekiplerin radarında. Bernardo Silva, Ederson, Jimenez, Lindelöf, Renato Sanches ise Benfica’nın son yıllarda sattığı isimlerden sadece bazıları.

İtalyanlar keseyi açtı

Mevcut takım değeri 331 milyon Euro olan Benfica’nın yazın satmaya hazırlandığı oyuncuların başında Odysseas Vlachodimos geliyor. Kırmızı-Beyazlılar, 25 yaşındaki Yunan kalecisini yüksek ihtimalle Milan veya Napoli’ye gönderecek. İki İtalyan ekibi de kesenin ağzını açmış durumda. Benfica’nın, Vlachodimos’un yerine kaleye düşündüğü isimlerden biri ise Uğurcan Çakır. Bu sezon Trabzonspor kalesinde devleşen, başta Liverpool olmak üzere pek çok takım tarafından takip edilen 23 yaşındaki Uğurcan, Benfica’nın da kıskacında.

Sonraki satıştan pay...

Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden A Bola’ya göre; Benfica, kalecisini gönderdikten sonra ciddi bir teklif ile Bordo-Mavililer’in kapısını çalacak. Haberde, Uğurcan ile yakından ilgilenen diğer takımlar Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Leicester olarak gösterildi. Trabzonspor Yönetimi ise Benfica’dan teklif gelmesi durumunda, sonraki satış için ciddi bir yüzde isteyecek.