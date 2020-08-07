Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır ile ilgili son dakika iddiası. İsmi İngiliz devleri Liverpool ve Tottenham'la çok ciddi bir şekilde anılan 24 yaşındaki eldiven için ortaya atılan son iddia sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. DHA'nın haberine göre; Bordo mavili kulübe daha önce Uğurcan Çakır için yaptığı teklifi yükselten ve 20 milyon Euro ile Trabzonspor’un kapısını çalan İngiliz ekibi ile prensip anlaşmasına varıldı.

Tarafların 20 milyon Euro bonservis bedeli konusunda el sıkıştığı ancak bordo mavili yönetimin sonraki satışından da yüzde 15 pay talep ettiği öğrenilirken, bu konuda da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

İngiliz ekipleri; Liverpool, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla'nın istediği Uğurcan'ın daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istediği gelen haberler arasındaydı. Bordo-Mavili yönetim de gelecek olan tekliflerin en iyisini hem maddi hem de Uğurcan'ın isteğine göre seçmeyi planladığı belirtilmişti.

Hatırlanacağı üzere ara transfer döneminde Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı kaleci için 20 milyon Euro'luk resmi teklif aldıklarını açıklamıştı.

Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 33, Avrupa Ligi’nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, sergilediği performansla dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon Euro olan piyasa değerini de 16 milyon Euro civarlarına yükseltmeyi başardı.



