Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, önümüzdeki yıl düzenlenecek EURO 2020'nin düzenleneceği şehirlerde devam eden belirsizlikler nedeniyle 27 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığı İcra Komitesi Toplantısını 17 Haziran'a erteledi.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "27 Mayıs’taki yönetim kurulu toplantısı, gelecek yıl düzenlenecek EURO 2020 için önerilen az sayıda mekanla ilgili kalan açık noktaların varlığı nedeniyle 17 Haziran’a ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

EURO 2020, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti.

UEFA’nın, 12 farklı ülkede düzenlenecek olan şampiyona için belirlenen ev sahibi şehirleri değiştirmeyi planlamadığı belirtilmişti.