Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek. UEFA, konuyla ilgili yazıyı gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Bordo-Mavili takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla alakalı Aspor'a konuştu...

Ağaoğlu "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayiz" ifadeleri kullandı...