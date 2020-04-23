UEFA, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik problemler nedeniyle, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen takımlara 70,4 milyon euro ödeme yapacağını açıkladı. UEFA’dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin play-off’ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı. UEFA’nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off’lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off’lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off’lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

UEFA’nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.

Çok önemli kararların alındığı toplantıdan önemli notlar şu şekilde:

*Milli takımlarına oyuncu gönderen 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapılacak.

*Ligler en geç Haziran ayında başlamalı. Play-off oynatmak isteyen ülkeler ise bunu 27 Mayıs tarihine kadar bildirmeli.

*Krizden dolayı sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden ülkelerin Avrupa Kupaları bileti alacak takımları "sportif başarı" kıstasıyla belirlenecek ve bu da "en son puan durumu"ndaki sonuçla olacak

*Avrupa Kupaları için iddia edildiği gibi bir "Wild Card" ya da "UEFA puanına göre kupalara alım" uygulaması olmayacak.

*Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye erteledi. Turnuva 6-31 Temmuz 2022'de yapılacak.







