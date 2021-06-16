Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nu ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne İkinci Eleme Turu’ndan katılma hakkı kazanan Galatasaray ’a, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

Galatasaray açıklama yaptı...

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Kulübümüzün 2021/22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

“Takımınız, 2021/22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüz UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021/22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."



