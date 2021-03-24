Beşiktaş’ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda UEFA gelirinin yüzde 15’ine el konulacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş’ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran’a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

GELECEK SEZON UEFA'DAN NE KADAR GELİR ELDE EDEBİLİR?

Beşiktaş gelecek sezonda ligi şampiyon olarak tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak. UEFA, gruplara kalan takımlara 15 milyon 250 bin euro ödeme yapıyor. Gruplardaki galibiyetlere 2 milyon 700 bin euro, beraberliklere ise 900 bin euroluk bir ödeme yapılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi durumunda gruplara kalırsa 1 milyon 300 bin euro, gruplarda galibiyet alırsa 200 bin euro, beraberlikte 60 bin euro gelir etmiş olacak.

Beşiktaş'ın katıldığı lig ve oynadığı maçlara göre elde edilecek gelirlerin yüzde 15'i, 30 Haziran'a kadar ödemeyi yaptığının kanıtını UEFA'ya vermemesi durumunda kesilecek.

ANKARA - (AA)

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