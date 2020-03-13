Son dakika | UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı. Resmi açıklama UEFA'dan geldi. Buna göre önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Maçların ne zaman oynanacağı ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.
Ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları...
Juventus - Lyon
Manchester City - Real Madrid
Bayern Munih - Chelsea
Barcelona - Napoli
Ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçları
Bayer Leverkusen - Rangers
Getafe - Inter
Shakhtar - Wolfsburg
Wolverhampton - Olympiakos
Basel - Eintracht Frankfurt
Kopenhag - Başakşehir
M.United - LASK Linz
Roma - Sevilla