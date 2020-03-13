Son dakika | UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı. Resmi açıklama UEFA'dan geldi. Buna göre önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Maçların ne zaman oynanacağı ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.

Ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları...

Juventus - Lyon

Manchester City - Real Madrid

Bayern Munih - Chelsea

Barcelona - Napoli

Ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçları

Bayer Leverkusen - Rangers

Getafe - Inter

Shakhtar - Wolfsburg

Wolverhampton - Olympiakos

Basel - Eintracht Frankfurt

Kopenhag - Başakşehir

M.United - LASK Linz

Roma - Sevilla