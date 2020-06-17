UEFA, bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 final maçını Portekiz’in başkenti Lizbon’a aldı. İstanbul ise Devler Ligi’nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacak. Corona virüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi’nin durumuyla ilgili bir süredir merakla beklenen karar, UEFA tarafından açıklandı. UEFA Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirdi. 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Portekiz’in başkenti Lizbon’a alındı. İstanbul’un ise Devler Ligi’nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Öte yandan, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklandı.

İşte kritik toplantıda alınan kararlar:

2020 Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da oynanacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyircili bir şekilde oynanacak.

2020 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tek maç üzerinden, play-off maçları ise çift maç üzerinden oynanacak.

2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kalan bölüm için takımlara 3 yeni oyuncu kayıt hakkı verilecek. Ancak bu oyuncuların, Şubat ayında mevcut takımın kadrosunda yer alması gerekiyor. Kulüpler yeni transferleri kalan turlarda oynatamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak. UEFA Avrupa Ligi de 8'li Final olarak Almanya Köln'de organize edilecek. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim'de başlayacak.

EURO2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehir tekrar onaylandı. Bu yaz için onaylanan maç takvimi de gelecek yıla taşınacak. EURO2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da bitecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli gerçekleştirileceğini belirtildi. Buna göre İstanbul’un ardından 2022’de Rusya’nın Saint Petersburg, 2023’te Almanya’nın Münih ve 2024’te İngiltere’nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

Portekiz’deki son durum

Portekiz hükümeti dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522’ye çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336’ya çıktığı kaydedildi. Portekiz’de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90’ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Başakşehir için final 2 maç sonra gelebilir

UEFA, Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finalin tek maçlık eleme usulüyle 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da oynanacağını açıkladı. Başakşehir, ilk mücadelede 1-0 yendiği Kopenhag'ı elerse, 2 maç sonrasında Avrupa Ligi finaline yükselebilir.

EURO 2020'de Milli Takımımızın maç programı

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)









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Ceferin Portekiz tercihini açıkladı

Kararları açıklarken UEFA Başkanı Ceferin ise şu sözleri sarf etti:

"Ağustos'a dek 2 ay var. Seyircili olup olmayacağına dair ne olacağına, yolda karar vereceğiz. 2 ay uzun bir süre."

"Portekiz Futbol Federasyonu bize geldi ve herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, yardıma hazırız dediler. Geçmiş organizasyonlarındaki başarılar, bizleri bu kararı almaya itti. Almanya, Portekiz ve İspanya vardı. Hepsi bize yardımcı olmak istedi."

"Şampiyonlar Ligi'ni Portekiz'e, Avrupa Ligi'ni Almanya'ya, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni ise İspanya'ya verdik."

Fransa'ya eleştiri

"Fransa ulusal ligini bitirme kararını aldı. Fransa ulusal ligini bitirme kararın almak için aceleci davrandı"







