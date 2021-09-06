Son dakika | UEFA, deplasman taraftar yasağını kaldırdı!

UEFA İcra Komitesi, Covid-19 şartları kapsamında oyuna dönüş adına belirlediği protokollerin beşinci baskısında önemli değişiklikleri onayladı. Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve halka açık etkinliklere yönelik izinlerin artması sonucunda bazı maddeler revize edilirken deplasman taraftar yasağı da kaldırıldı.

Yapılan açıklamada, UEFA üyesi federasyonların bölgelerindeki kuralların farklılık göstermesi nedeniyle seyircilerle ilgili her türlü karar o bölgedeki yetkili makamlara bırakıldı. Deplasman seyircisi kuralında da düzenlemeye gidildi ve deplasman taraftarlarına yönelik bilet yasağı kaldırıldı.

UEFA, izin verilen toplam seyirci kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını belirtti.



