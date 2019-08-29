UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Beşiktaş K Grubunda Braga, Wolverhampton ile eşleşti. Başakşehir,J Grubunda Roma ve B. Monchengladbach ile eşleşti. Trabzonspor, C grubunda Basel, Krasnodar, Getafe ile eşleşti.

A Grubu: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange

B Grubu: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

D Grubu: Sporting Lizbon, PSV, Rosenborg, LASK

E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

F Grubu: Arsenal, E. Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes

G Grubu:: Porto, Young Boys, Feyenoord, G. Rangers

H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I Grubu: Wolfsburg, Gent, St. Etienne, FC Oleksandriya

J Grubu: Roma, B. Monchengladbach, Başakşehir, Wolfsberger

K Grubu: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, Az Alkmaar

Torbalar sıralamaya göre

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Beşiktaş, 1. Torba’dan kuraya dahil olacağı için daha kolay rakiplerle karşılaşacak. Başakşehir kurada 3. torbada Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.

48 takımın bulunduğu kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

İlk maçlar 19 Eylül’de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.