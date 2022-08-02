Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Austria Wien ile karşılaşacak.

İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kurada Fenerbahçe’nin 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko’yu elemesi halindeki play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçını Avusturya’da oynayacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı için UEFA Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor ’un play-off’taki rakibi Malmö – Dudelange eşleşmesinin galibi olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Grup kuraları ise 26 Ağustos’ta çekilecek.

Öte yandan Fenerbahçe, 3. turda Slovacko ile 4 Ağustos ile 11 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

Fenerbahçe elenirse

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko engelini geçemezse; UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda "AIK - Shkendija" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



