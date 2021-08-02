Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi bugün gerçekleşti ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın rakipleri belli oldu. Bu sezon UEFA, kulüpler bazındaki üçüncü kupası Konferans Ligi'ni de devreye soktu ve turnuvalarında bazı değişiklikler yaptı. Her iki organizasyonda da 3. ön eleme ilk karşılaşmaları, bu hafta içi oynanacak.

Gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, St. Johnstone'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu ve Sarı Lacivertliler, Neftçi Bakü-Helsinki maçının galibi ile karşılaşacak.









İşte çekilen kura

Randers (Danimarka) - Galatasaray-St Johnstone maçının galibi

Fenerbahçe - Neftçi Bakü-Helsinki maçının galibi

Maç takvimi

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos’ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta yapılacak.









Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Neftçi (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya)

Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zorya (Ukrayna)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora (Estonya) - Royal Antwerp (Belçika)

Randers (Danimarka) - Galatasaray / St Johnstone (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya) - GNK Dinamo (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)

Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff (Moldova) - CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre)

Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Kairat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)

NS Mura (Slovenya) / Zalgiris (Litvanya) - Sturm Graz (Avusturya)

Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Konferans Ligi de bugün

Ayrıca Avrupa Ligi'ne Play-Off'ta veda edenler, yeni turnuvanın gruplarına direkt katılacak. Aynı ülkeden takımların birbirine rakip olmayacakları Konferans Ligi'nin bugünkü Play-Off kura çekiminde Türkiye'yi, 3. ön elemede Dinamo Batumi ile eşleşen Sivasspor ile Molde'nin rakibi olacak Trabzonspor da temsil edecek. Her iki kupada Play-Off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşları 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.