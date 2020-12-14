Son dakika | UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

UEFA son 32 turu eşleşmeleri!

Wolfsberg - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Kızılyıldız - Milan

Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester City

Salzburg - Villarreal

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olympiakos - Ajax

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.