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Son dakika | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.

26 Şubat 2021, Cuma 15:22 Son Güncelleme:
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Son dakika | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.

2020-21 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

Ajax - Young Boys

Dinamo Kiev - Villarreal

Roma - Shakhtar

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham

Manchester United - Milan

Slavia Prag - Rangers

Granada - Molde

Eşleşmelerde takımlar iki maç üzerinden mücadele edecek. lk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.


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