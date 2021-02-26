Son dakika | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
2020-21 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...
Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Tottenham
Manchester United - Milan
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde
Eşleşmelerde takımlar iki maç üzerinden mücadele edecek. lk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.