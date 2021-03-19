Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs’ta yapılacak.

Bir dönem Medipol Başakşehir’de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy’nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final:

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final:

Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi final maçına bu sezon Polonya ev sahipliği yapacak. 26 Mayıs 2021'de Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'ta oynanacak final mücadelesini kazanan takım aynı zamanda gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 6 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 6, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1

Kupanın gittiği ülkeler

İspanya 12, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

İtalyan temsilcisi Roma, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımını 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Roma’ya turu getiren golleri 48 ve 72. dakikalarda Borja Mayoral attı. Shakhtar Donetsk’in tek golünü 59. dakikada Junior Moraes kaydetti.

Son 16 heyecanı nefes kesti

İngiliz ekibi Arsenal, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya’nın Granada takımı ise Norveç temsilcisi Molde’ye 2-1 yenilse de ilk maçta aldığı 2-0’lık galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

Dinamo Zagreb tarih yazdı

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk etti. Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic’in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0’lık galibiyeti getirdi. Tottenham’a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milan'a Manchester United darbesi

İngiltere temsilcisi Manchester United, 1-1’in rövanşında San Siro Stadı’nda İtalya’nın Milan takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada Paul Pogba’nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Slavia Prag, Rangers'ı avladı

Villarreal, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev’i ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Young Boys’u 2-0 ile geçerek tur atladı.

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers’ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Rangers’ta 61. dakikada Kemar Roofe ve 73. dakikada Leon Balogun kırmızı kart gördü.