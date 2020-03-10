UEFA'dan açıklama: "EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor."

12 Haziran'da Roma'da EURO 2020'nin açılış maçı olan İtalya - Türkiye mücadelesi oynanacak. Bilindiği üzere UEFA'nın 50. kuruluş yılı dolayısıyla bu turnuva Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynacak, sabit ev sahibi ya da sahipleri olmayacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-Off D Galibi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Galibi

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-Off B Galibi

F Grubu: Fransa, Portekiz, Almanya, Play-Off A Galibi

Grup maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler şöyle:

Group A Roma, Bakü

Group B Saint Petersburg, Kopenhag

Group C Amsterdam, Bükreş

Group D Londra, Glasgow

Group E Bilbao, Dublin

Group F Münin, Budapeşte





EURO 2020 statüsü nasıl?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tam 13 ev sahibinin katılımıyla oynanacak. Yani maçlar 13 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Peki bu 13 ülke Euro 2020'ye doğrudan mı katılacak? Bu sorunun yanıtı hayır. Hiçbir ev sahibi turnuvaya direkt katılamayacak.

Euro 2020'ye katılacak takım sayısı 24. Avrupa'daki 55 ülke de eleme maçları oynayarak bu 24 ülkenin içinde olmaya çalışacak.