Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 36.155, vaka sayısının ise 1.141 olduğunu belirten Bakan Koca, 28 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.594 olduğunu açıkladı.





Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.