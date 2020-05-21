Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 21 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 33.633, vaka sayısının ise 961 olduğunu belirten Bakan Koca, 27 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.003 olduğunu açıkladı.

Test sayısına göre vaka oranı son günlerin en düşük oranı olan %2,86 olarak gerçekleşti!





Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe



