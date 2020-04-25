Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 38.308, vaka sayısının ise 2.861 olduğunu belirten Bakan Koca, 106 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 3.845 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 868.565 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 107.773 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 2.706 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.782, toplam entübe hasta sayısının 900 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 25.582 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

3 Nisan 2020 tarihinden sonra ilk kez Türkiye'de vaka sayısı 3000'in altına düştü. 25 Nisan 2020 tarihinde vaka sayısı 2861 olarak gerçekleşti ve son 22 günün en düşük sayısına ulaşıldı. Vaka / test oranı da %7,5 ile son dönemlerin en düşük değeri oldu.











