Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 40.520, vaka sayısının ise 3.783 olduğunu belirten Bakan Koca, 121 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.822 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 598.933 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 82.329 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.890 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.894, toplam entübe hasta sayısının 1.054 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 10.453 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.