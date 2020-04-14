Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 33.070, vaka sayısının ise 4.062 olduğunu belirten Bakan Koca, 107 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 842 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 443.626 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 65.111 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.403 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.809, toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 4.799 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla atlatacağına işaret ediyor. Kurallara çok sıkı uymalıyız.

-Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır. Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık.

-Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor. Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşti. Türkiye, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir.

-261 bin 969 kişi tespit ettik. Yüzde 95.8'ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor. Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar.

- Bin 200 filyasyon ekibi İstanbul'da görev alıyor. Türkiye genelinde ekiplerin sayısı 4 bin.

-Bugunkü test sayısı 33 bin 30. 4 bin 62 vaka pozitif. Bugün 107 vatandaşımız vefat etti. Kayıp sayımız bin 403’ü buldu.