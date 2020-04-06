Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 21.400, vaka sayısının ise 3.148 olduğunu belirten Bakan Koca, 75 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 284 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 202.845 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 30.217 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 649 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.415, toplam entübe hasta sayısının 966 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 1.326kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.