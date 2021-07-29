Son dakika! Türkiye ülke puanında eriyor!

Türk takımlarının Avrupa sahnesinde başarısız olması nedeniyle ülke puanı giderek düşmeye devam ediyor. Dün akşam Galatasaray , PSV'ye 2-1 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın da kazanmasından sonra Türkiye 18. sıraya geriledi. Yunanistan ile aramızdaki fark da 0.700'e indi.

ÇEKYA BİZİ GEÇTİ! YUNANİSTAN AN MESELESİ...

Galatasaray iki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Türkiye de bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında 17. sıradaki yerini kaybetti.

Dün akşam Sparta Prag'ın galibiyetiyle ülke puanını 21.300'den 21.500'e çıkaran Çekya, 17. sıraya yerleşti. Türkiye ise 21.400 puan ile 18. sıraya geriledi. Kötü gecede 19. basamaktaki Yunanistan ile aramızda olan fark da Olympiakos'un galibiyetiyle 0.700'e indi. (Sabah)