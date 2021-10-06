Son dakika | Türkiye - Norveç maçının hakemi Felix Brych

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında sahasında Norveç'i konuk etmeye hazırlanıyor. 8 Ekim Cuma günü oynanacak maçın hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych atandı.





Türkiye - Norveç maçında Felix Brych'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacaklarken dördüncü hakem olarak ise yine Almanya'dan Tobias Reichel görev alacak.

Karşılaşmada VAR görevi ise Almanya'dan Marco Fritz'in olurken AVAR'da da Christian Gittelmann görev yapacak.

46 yaşındaki Alman hakem Felix Brych, son olarak A Milli Takımımızın bir maçını 2019'da yönetmişti. 14 Ekim 2019'da A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede düdük çalmıştı.